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Коммерсантъ FM
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В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в похищении подростка

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщило о задержании группы из пяти молодых людей, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка. Как утверждает ведомство, у несовершеннолетнего вымогали 50 тыс. руб.

В ночь на 1 сентября 44-летняя жительница города Кудрова (Ленинградская область) обратилась в полицию в связи с пропажей сына. По ее словам, «знакомый посадил его автомобиль, в котором находилась группа людей в балаклавах». Затем у него вымогали деньги «под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности».

Подросток отдал им 49 тыс. руб., которые снял через банкомат. После его высадили на парковке. МВД уточняет, что в отношении подростка не применяли насилия.

Подозреваемые — 19-летний студент техникума, два 18-летних жителя поселка Парголово и Московского района Санкт-Петербурга, а также студенты средних учебных заведений 18 и 19 лет. В автомобиле Audi Q7, на котором увезли подростка, были найдены наручники, балаклава, страйкбольный пистолет, кобура с перцовым баллончиком.

Telegram-канал Shot без ссылки на источник сообщает, что машина, на которой увезли подростка, принадлежит 25-летнему сыну российского бизнесмена Василия Лущинского Илье, а за рулем находился его брат, 19-летний Василий. В сообщении МВД говорится, что владельцу автомобиля 24 года.

Лусине Баласян

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