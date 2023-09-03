Зеленский обсудил с Макроном зерновой коридор и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы они обсудили вопросы о работе зернового коридора по вывозу украинского продовольствия в Черном море и переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности со стороны Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего зернового коридора, который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей. Важная договоренность о гарантиях безопасности: наши команды — Украины и Франции — будут работать над двусторонним документом по гарантиям»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский президент добавил, что также рассказал Эмманюэлю Макрону о ситуации в зоне боевых действий на каждом из направлений фронта. Он передал президенту Франции список вооружений, которые необходимы Украине для успешного противостояния российским войскам.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов