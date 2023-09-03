Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Санду: аудиторы не выявили долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским «Газпромом» в размере $800 млн.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. ''Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн и у вас будет газ''. Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: ''У вас не будет газ'',— заявила госпожа Санду, фрагмент ее выступления приводят «Молдавские ведомости».

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор на поставки российского газа на пять лет, до 2026 годи, при условии выплаты долга. «Газпром» утверждал, что речь идет о $709 млн, при этом $433 млн из них — сама задолженность, а остальная сумма — пени за просрочку платежей. Счетная палата Молдавии, проведя аудит, заявила, что долг составляет $590,8 млн. Сумма в $800 млн прежде не называлась.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...