В Петербурге сгорел ангар рядом с нефтебазой «Ручьи»

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 800 кв. м в ангаре рядом с нефтебазой «Ручьи». Судя по опубликованной прокуратурой города видеозаписи, при пожаре произошло частичное обрушение ангара.

В тушении задействовано более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. При этом издание «Фонтанка» пишет об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:59 мск, в 11:18 пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным 78.ru, пожар произошел из-за детонации газового баллона, затем огонь перекинулся на цистерну с топливом.