В Петербурге на нефтебазе «Ручьи» произошел пожар

В Санкт-Петербурге возник пожар на территории нефтебазы «Ручьи». Горит ангар по всей площади в 800 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:59 мск. Ранг пожара был повышен в 11:18. Сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В тушении пожара участвуют 12 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожар произошел по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 125.

Местное издание 78.ru сообщает, что по этому адресу находится нефтебаза «Ручьи». Изначально взорвался газовый баллон, после загорелась заправочная цистерна. Рядом могут находиться баллоны с топливом и бензовозы, отмечает издание.