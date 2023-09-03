Бастрыкин заинтересовался ДТП с 11 пострадавшими в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов должен будет предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, инцидент произошел утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова-Омская. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб. Всего в автобусе было 26 человек. Пострадавшим оказали помощь в травмпунктах. Госпитализация в стационар не потребовалась.

Проверка СКР проводится на предмет наличия в происшествии признаков преступления ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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