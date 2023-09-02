Следователи могут возбудить уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи начали проверку из-за ДТП с автобусом №82, в результате которого пострадали 11 человек. По итогу может быть возбуждено уголовное дело по 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства инцидента. Силовики ищут и опрашивают очевидцев ДТП, выясняют степень тяжести вреда, причиненного каждому из пострадавших. Также будет получена документация о работе предприятия, оказывающего услуги по перевозке пассажиров.

Напомним, авария прошла рано утром 2 сентября перекрестке улиц Сулимова-Омская. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб. Всего в автобусе было 26 человек. Пострадавшим оказали помощь в травмпунктах. Госпитализация в стационар не потребовалась.

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