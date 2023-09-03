В Свердловской области политик скончался во время совещания

Член свердловского регионального совета «Партии народной свободы» (ПАРНАС, ликвидирована Верховным судом) Алексей Кудрин скончался во время предвыборного совещания. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на коллегу политика Михаила Борисова. Он заявил, что господину Кудрину неожиданно стало плохо, после чего он упал со стула. Приехавшие впоследствии медики констатировали смерть.

Михаил Борисов заявил, что Алексей Кудрин, которому недавно исполнилось 69 лет, был диссидентом с советских времен. Членом регионального совета «ПАРНАСА» он стал два года назад.

ПАРНАС ведет свою историю от Республиканской партии России (РПР), созданной в 1990 году. В 2007 году РПР была ликвидирована решением Верховного суда России. В 2010 году состоялся учредительный съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». Сопредседателями новой партии тогда стали Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ). Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы» в мае 2023 года.

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