На Тайване началась массовая эвакуация людей из-за приближения тайфуна «Хайкуй»

Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщило о приближающемся к восточному побережью острова тайфуне «Хайкуй». По данным метеорологов, тайфун приблизится к району Тайдуна и соседнему горному уезду Хуалянь в 17:00 по местному времени (12:00 мск). По состоянию на 6:42 мск в уезде Хуальянь предварительно эвакуированы около 3 тыс. человек, отменены сотни внутренних рейсов, железнодорожное и паромное сообщение. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По данным газеты, тайфун «Хайкуй» уже подобрался к рыбацкому порту Илан в северо-восточной части острова. Согласно прогнозу, к понедельнику тайфун направится на запад, в сторону Тайваньского пролива, ближе к Китаю.

По словам президента Тайваня Цай Инвэнь, приближающийся тайфун будет первым обрушившимся на остров за последние четыре года.

30 августа агентство Associated Press сообщало, что к Тайваню приблизился тайфун «Саола», ранее обрушившийся на Филиппины. Всего по стране были эвакуированы около 50 тыс. человек и повреждены более сотни домов. Le Monde отмечает, что тайфун «Хайкуй» считается более слабым, чем «Саола».