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Коммерсантъ FM
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FT: забастовка сценаристов обошлась Калифорнии почти в $5 млрд

Четыре месяца забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) обошлись экономике Калифорнии почти в $5 млрд. Эта цифра может вырасти из-за продолжающихся разногласий между профсоюзами и студиями. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

Ущерб экономики Калифорнии превзошел показатель 2007-2008 годов, когда проходила прошлая забастовка сценаристов. Тогда она продлилась 100 дней, экономические потери от нее достигли $2,1 млрд.

В мае WGA сообщала, что нынешняя забастовка обходится калифорнийской экономике в $30 млн в день, отмечает FT. Из-за забастовки были остановлены производства многих телешоу и кино, что отразилось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, занятых в кинопроизводстве, сообщил главный глобальный стратег Института Милкена Кевин Клоуден в разговоре с FT.

WGA объявила бессрочную забастовку 2 мая. В середине июля к ней присоединилась гильдия актеров США (SAG). Это стало первой одновременной забастовкой сценаристов и актеров с 1960 года и первой масштабной забастовкой актеров с 1980 года. В конце августа студии сделали сценаристам ряд предложений, в том числе касающихся увеличения гонораров и использования искусственного интеллекта.

Олеся Павленко

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