Александрова проиграла в третьем круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии в третьем круге US Open. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу чешской теннисистки. В четвертом круге Вондроушова сыграет с Пэйтон Стирнс из США.

28-летняя Александрова — 20 ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах WTA. Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 24-летнряя Вондроушова занимает девятое место в рейтинге теннисисток. У нее два титула WTA. Серебряный призер Олимпиады в Токио.

US Open проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн. Действующая победительница — Ига Швёнтек.

Леонид Уварчев