Теплоход с пассажирами на Енисее получил повреждение корпуса

Пассажирский теплоход «Максим Горький» компании «Водоходъ» на Енисее столкнулся с подводным препятствием вблизи села Павловщина Красноярского края. Судно выполняло туристический рейс по маршруту Красноярск – Дудинка.

В результате происшествия теплоход получил повреждение корпуса без подтопления, опасных последствий для пассажиров не наступило, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Для пассажиров организована доставка в Красноярск на автобусах.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России начата доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ).

На этой неделе также стало известно, что капитан теплохода, перевозящего пассажиров по маршруту Дудинка – Носок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, высадил пассажиров в ночное время, так как из-за мели судно не смогло подойти к пристани. Пассажиров теплохода доставили на берег на лодках. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку о ненадлежащем оказании услуг пассажирам.

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Оксана Павлова