Красноярская прокуратура проверит информацию о высадке пассажиров теплохода посреди Енисея

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации о ненадлежащем оказании услуг пассажирам теплохода. «В соцсети 27 августа опубликованы сведения об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров по маршруту Дудинка – Носок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края на теплоходе «СП-4», эксплуатируемом ООО «Промысловое хозяйство «Енисей», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Связаться с руководством компании не удалось.

По данным соцсетей, за три часа до прибытия в поселок Носок капитан корабля якобы объявил по громкой связи, что пассажиров, среди которых были дети и старики, должны забрать родственники на лодках, так как из-за мели судно не сможет подойти к пристани.

Люди просили экипаж доставить их на берег на шлюпках, но им ответили, что на судне имеется только одна шлюпка и та дырявая. Пассажиры без спасательных жилетов в темноте при шторме пересаживались с теплохода на подплывавшие лодки.

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Илья Николаев