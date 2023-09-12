Политические лидеры о БРИКС

Владимир Путин, президент России

(в ходе выступления на саммите БРИКС)

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«…государства БРИКС усиливают взаимодействие, и наша совместная работа по обеспечению экономического роста и устойчивого развития приносит конкретные, осязаемые результаты: сообща запускаются всё новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты».

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

(о единой валюте БРИКС, выступая накануне саммита)

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«Всем известно, что я выступаю за создание собственной валюты для торговли между нашими странами. Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах? Почему страны, в которых проживает почти половина человечества, не могут обсудить это между собой?»

Си Цзиньпин, председатель КНР

(на церемонии закрытия саммита БРИКС)

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«Реальность постоянно изменяется. В настоящее время коллективный подъем стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в лице участниц БРИКС кардинально изменяет мир. За прошедшие 20 лет их вклад в рост мировой экономики составил 80%, а доля в мировом ВВП за прошедшие 40 лет увеличилась от 24% до более чем 40%».

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

(выступая на саммите БРИКС)

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«Я прибыл в Йоханнесбург с простым посланием: в разделенном мире, охваченном кризисами, альтернативы сотрудничеству попросту нет. Мы должны немедленно восстановить доверие и активизировать принцип многосторонности в XXI веке. Это требует готовности к компромиссам ради общего блага».

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома

(заявил на онлайн-брифинге)

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«Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности… Со многими членами так называемого БРИКС у нас есть двусторонние отношения, очень хорошие двусторонние отношения, поэтому мы не рассматриваем их как некую угрозу».

Эмманюэль Макрон, президент Франции

(на ежегодной конференции послов республики)

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«Расширение БРИКС демонстрирует намерение построить альтернативный глобальный порядок существующему, который считается слишком западным. Все это происходит в условиях продолжающейся конфронтации между США и Китаем, которая также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли».