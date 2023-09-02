«В качестве средства для борьбы с хандрой выступают тематические десерты»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, где подсластить грусть от завершения летних каникул и начала нового учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Московские рестораны изо всех сил стараются сделать начало учебного года максимально антистрессовым как для школьников, так и для их родителей. В качестве беспроигрышного средства для борьбы с тревожностью и хандрой выступают тематические десерты от известных кафе-кондитерских. Так, сеть «Волконский» подготовила сразу четыре позиции под единым названием «1 сентября» — торт из фундучного бисквита с соленой карамелью, эклер, капкейки и набор песочного печенья в форме кленовых листьев, карандаша и дневника отличника.

В «Кофемании» сегодня последний день можно купить десерт «Школьный звонок» из карамельного шоколада и вареной сгущенки. В кондитерской «Любовь и Сладости» школьникам предлагаются терапевтические бенто-торты трех видов и наборы эклеров с эмпатичными надписями «С днем мучебы», «Лето через 273 дня» и «Без паники, это всего лишь 1 сентября».

Рестораны Ribambelle включили в линейку тематических десертов не только набор капкейков и кейк-попсов для первоклассников «Первый раз в первый класс» и макарунсы с «Задачками на смекалку» , но и внушительные подарки для учителей, вроде корзины с разноцветными зефирными цветами, набора пряников «Любимому тренеру» и набора песочного печенья «Моей первой учительнице».

А кондитеры Lila Pastry придумали по случаю Дня знаний олд-скульный десерт «Перо и чернила», который представляет собой чернильницу из шоколадного мусса с бобами тонка, покрытую глазурью лилового цвета, с белоснежным пером и пергаментом из белого шоколада.