Заварухин о победе над «Металлургом»: «Здорово, что мы собрались, в концовке переломили игру»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин назвал хорошим домашний матч с магнитогорским «Металлургом», в котором хозяева одержали победу 3:2 ОТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Александр Стародумов Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Александр Стародумов

На послематчевой пресс-конференции он отметил психологическую просадку команды после пропущенной шайбы, когда «Металлург» сравнял счет, а потом вышел вперед. «В третьем периоде после пропущенного гола ребята психологически немного подсели. В этом и заслуга "Металлурга", он хорошо прессинговал»,— сказал Николай Заварухин.

Напомним, «Автомобилист» при счете 1:0 не смог удержать преимущество и пропустил в третьем периоде два гола. Однако переломил ход встречи и в концовке сравнял счет, а в овертайме победный бросок сделал нападающий «Автомобилиста» Джесси Блэкер. «Здорово, что мы собрались, в концовке переломили игру и забили в овертайме. Всех поздравляю с победой!»,— резюмировал господин Заварухин.

Главный тренер «Металлург Магнитогорск» Андрей Разин заявил, что «было очень плохое начало и хорошо, что пропустили лишь один гол». «Во втором и третьем периоде мы выравняли игру и доминировали, не давали шансов сопернику, но одна ошибка перевернула встречу»,— признался он. Господин Разин поздравил «Автомобилист» с победой и высоко оценил игру вратаря хозяев Евгения Аликина.

Александр Стародумов

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