ХК «Автомобилист» начал сезон с победы в овертайме над «Металлургом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. В основное время игра закончилась со счетом 2:2 (1:0; 0:0; 1:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Александр Стародумов Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Александр Стародумов

«Автомобилист» активно врывался в штрафную соперника и забил первую шайбу (отличился Сергей Зборовский).

Во втором периоде «Металлург» начал давление на хозяев и провел серию удачных атак с бросками, но их все отразил вратарь екатеринбуржцев Евгений Аликин. Даже четыре удаления у «Автомобилиста», два из которых на счету капитана Сергея Широкова, не помогли команде из Челябинской области сравнять счет.

В начале третьего периода «Металлург» резко отыграл шайбу (забил Максим Мухаметов) и далее в середине периода забросил вторую шайбу (отличился Никита Михайлис). Однако «Автомобилист» забил ответный гол (отличился Брукс Мэйсек), переведя игру в овертайм.

В дополнительное время гол Джесси Блэкера принес победу «Автомобилисту».

Следующий матч «Автомобилист» проведет 4 сентября в Екатеринбурге с ХК «Салават Юлавев».

Александр Стародумов

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