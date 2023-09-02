В Петербурге произошел пожар площадью 400 кв. м в мансарде жилого дома

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел крупный пожар в мансарде жилого дома, возгорание локализовано на площади 400 кв. м, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

«2 сентября в 15:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В.О., дом 45. В четырехэтажном жилом доме происходило горение мансарды на площади 400 кв. м», — уточнили в МЧС. В 17:27 возгорание было локализовано. В тушении пожара было задействовано 64 пожарных и 15 единиц техники. Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку по факту пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— пояснили в районном надзорном ведомстве.

По данным «Фонтанки», четырехэтажное здание на 4-й линии, 45, где произошел пожар, было возведено в 1876–1877 годах по проекту архитектора Александра Бруни. На первом этаже дома расположены местная администрация МО «Васильевский», а также отдел опеки и попечительства, на остальных этажах находятся жилые помещения.

Александр Кислов