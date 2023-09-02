Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге произошел пожар площадью 400 кв. м в мансарде жилого дома

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел крупный пожар в мансарде жилого дома, возгорание локализовано на площади 400 кв. м, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

«2 сентября в 15:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В.О., дом 45. В четырехэтажном жилом доме происходило горение мансарды на площади 400 кв. м», — уточнили в МЧС. В 17:27 возгорание было локализовано. В тушении пожара было задействовано 64 пожарных и 15 единиц техники. Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку по факту пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— пояснили в районном надзорном ведомстве.

По данным «Фонтанки», четырехэтажное здание на 4-й линии, 45, где произошел пожар, было возведено в 1876–1877 годах по проекту архитектора Александра Бруни. На первом этаже дома расположены местная администрация МО «Васильевский», а также отдел опеки и попечительства, на остальных этажах находятся жилые помещения.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...