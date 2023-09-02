На Васильевском острове горит 400 квадратных метров крыши жилого дома

На 4-й линии Васильевского острова горит мансарда исторического дома 45. Площадь возгорания составляет 400 кв. метров, сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В четырёхэтажном жилом доме находится муниципальный совет муниципального образования «Округ Васильевский». В 16:28 ранг пожара был повышен до № 2.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 64 спасателя и 15 единиц техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МЧС опубликовало видео с последствиями крупного пожара, который произошел утром, 2 сентября, в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге.

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