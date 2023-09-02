МЧС показало последствия пожара в Металлострое

ГУ МЧС по России опубликовало видео с последствиями крупного пожара, который произошел ранним утром 2 сентября в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге.

По данным городского МЧС, горело двухэтажное производственное здание. Пламя распространилось на 1,4 тыс. кв. метров.

В 08:16 пожару присвоили повышенный ранг № 2. Через час огонь удалось локализовать. В 09:33 спасатели продолжили работу по рангу № 1-БИС.

Всего к тушению пожара был привлечен 81 спасатель и 21 единица техники. О наличии пострадавших не сообщается.

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