В Петербург на ремонт прибыл атомный ледокол «Урал»

Атомный ледокол проекта «Урал» прибыл в Санкт-Петербург на плановый ремонт, сообщили пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Предполагаемый срок ремонтных работ — два месяца. Проводить их будут на Кронштадтском морском заводе (входит в ОСК). Ледокол уже отправили в сухой док. Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса судна.

Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» построен на Балтийском заводе. Судно было заложено 25 июня 2016 года. В мае 2019 года его спустили на воду, а в ноябре 2022 года — подняли государственный флаг.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их задача — обеспечивать круглогодичную навигацию в Арктике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Балтийский завод приступил к производству пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

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