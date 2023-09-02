Дипломаты РФ посетили арестованного на Кипре россиянина Петрова

Сотрудники консульского отдела посольства РФ на Кипре посетили в центральной тюрьме Никосии россиянина Артура Петрова, арестованного по запросу Минюста США. Ведомство подозревает его в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных.

Как сообщил ТАСС представитель российской дипмиссии, у Артура Петрова нет жалоб на условия содержания, его состояние — «удовлетворительное». «Посольство России в Никосии находится в контакте с кипрскими властями и продолжит необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов гражданина Российской Федерации»,— заявили в дипмиссии.

По данным правоохранительных органов Кипра, в ближайшее время в суде начнется рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции россиянина в США.

33-летний Артур Петров также имеет гражданство ФРГ. Минюст США считает, что он вступил в сговор с целью контрабанды американских микроэлектронных технологий, имеющих военное назначение, включая товары, которые применяются при проведении специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, россиянин использовал подставные компании.

Согласно судебным документам, Артур Петров работает в «российском поставщике критически важных электронных компонентов для военных». Подозреваемый и двое его сообщников, тоже граждане России, якобы управляли сетью для незаконных закупок. В общей сложности все трое закупили у американских дистрибуторов и отправили в Россию компонентов на сумму более $225 тыс.

Лусине Баласян