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Коммерсантъ FM
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NBC: в Пентагоне обсуждают ротацию 4 тысяч военных в Восточной Европе

Американский телеканал NBC сообщил, что чиновники Пентагона обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России. В качестве одного из сценариев рассматривается полноценное возвращение этих военных на родину и отказ от отправки в восточноевропейские страны нового контингента.

Как рассказали телеканалу источники, в начале 2022 года Пентагон начал активно направлять дополнительные американские войска союзникам по НАТО в Восточной Европе в связи с проведением Россией военной операции на Украине. Как ожидается, срок их пребывания там закончится в 2024 году. Сейчас в Министерстве обороны США решают, нужна ротация или же стоит отозвать находящихся в восточноевропейских странах военных без последующей замены.

По данным NBC, ряд чиновников Пентагона считает, что пребывание 4 тыс. американских военных уже не требуется, так как союзники США по НАТО из Восточной Европы из-за ведущихся на Украине боевых действий и так существенно нарастили численность своих армий и привели их в состояние полной готовности.

В августе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что в Европе на данный момент находятся более 100 тыс. военнослужащих США. По его словам, такая численность «является наиболее высоким показателем за многие годы со времен Холодной войны».

Александр Кислов

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