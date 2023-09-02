Пожаром в Металлострое заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств пожара, который случился на складе хранения пищевых продуктов ООО «Марр Руссия» в поселке Металлострой 2 сентября.

«Прокуратурой района контролируется ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту возгорания»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в поселке Металлострой начался около восьми часов утра. По адресу Северный проезд, дом 4, горело двухэтажное производственное здание. Пламя распространилось на 1,4 тыс. кв. метров.

В 08:16 пожару присвоили повышенный ранг № 2. Через час огонь удалось локализовать. В 09:33 спасатели продолжили работу по рангу № 1-БИС.

Всего к тушению пожара был привлечен 81 спасатель и 21 единица техники. О наличии пострадавших не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МЧС показало последствия пожара в Металлострое.

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