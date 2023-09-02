Построенные Петербургом МФЦ открылись в Мариуполе

В трех районах Мариуполя начали работу многофункциональные центры (МФЦ), которые построены и оборудованы Петербургом. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что МФЦ Мариуполя созданы по российским стандартам и со временем в городе-побратиме сеть центров будет расширяться, а число услуг, предоставляемых по принципу одного окна, увеличиваться.

Глава Мариуполя Олег Моргун поблагодарил петербуржцев и лично господина Беглова за работу в Мариуполе.

Сегодня в Петербурге работают 69 МФЦ на 1224 окна, в которых можно получить 365 услуг.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники МФЦ Санкт-Петербурга собрали более 800 кг гуманитарной помощи и передали ее в Центр международных гуманитарных связей, откуда она отправится в город-побратим Мариуполь в Донецкой народной республике.

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