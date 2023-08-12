МФЦ Петербурга отправили в Мариуполь гуманитарную помощь

Сотрудники МФЦ Санкт-Петербурга собрали более 800 кг гуманитарной помощи и передали ее в Центр международных гуманитарных связей, откуда она отправится в город-побратим Мариуполь в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Начиная с весны 2022 года петербургские МФЦ собрали более 7 тонн гуманитарной помощи: консервы, крупы, макароны, мука, масло, сахар, чай, кофе, джем, печенье. Сбор гуманитарной помощи в городе ведется централизованно через Центр международных гуманитарных связей. Передать продукты могут как петербуржцы, так и юридические лица, предприятия, государственные организации и органы власти.

Санкт Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами 1 июня 2022 года. В пресс-службе отмечают, что Петербург активно участвует в восстановлении Мариуполя, пострадавшего в ходе специальной военной операции. Так, были открыты три школы, три детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета, введены в строй взрослая и детская поликлиники.

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