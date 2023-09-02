Доходы бюджета Петербурга с начала года составили 750 млрд рублей

За январь — август 2023 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 750 млрд рублей, что составляет почти 72% от годового плана, сообщил 2 сентября в своем Тelegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

По словам чиновника, 74% доходов получены за счёт платежей по налогу физлиц и налогу на прибыль организаций. Эти статьи принесли в городскую казну 535 млрд рублей.

Выросли поступления по НДФЛ (108%), акцизам (103%), налогам с пользователей упрощённой системы налогообложения (108%), на профессиональный доход (156%), имущество организаций (113%), транспортному (103%) и земельному налогам с организаций (135%). Также увеличились неналоговые доходы (123%).

Расходы составили 644 млрд рублей, что больше уровня января-августа 2022 года в абсолютном и относительном выражении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что налоговые доходы в 2023 году не превысят триллиона рублей. Ожидается, что к концу года в бюджет поступит 971 млрд рублей налогов.

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