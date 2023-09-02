Установить самозапрет на выдачу намерены 30% жителей Екатеринбурга

Около 30% опрошенных жителей Екатеринбурга планируют установить запрет на выдачу себе кредитов. В целом инициативу федеральных властей по внедрению такого механизма поддерживают 77% уральцев. Тем не менее, 31% екатеринбуржцев пока не планируют оформлять отказ от кредитования, а 40% еще не приняли окончательное решение. Соответствующее исследование провел сервис Superjob.

Чаще о желании установить самозапрет выдачи займов заявляли мужчин (29% опрошенных). Кроме того, чем старше уральцы, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 16% среди молодежи до 24 лет и 35% среди респондентов старше 45 лет. Екатеринбуржцы имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан.

Напомним, правительство РФ поддержало самозапрет на кредиты для граждан в августе. Саму инициативу внесли в Госдуму еще в апреле. Ее разработали, чтобы защитить россиян от мошенников. Согласно документу, заемщик сможет отправить заявление о самозапрете во все бюро кредитных историй через единый портал Госуслуг. Предполагается, что к нему нужно будет прикрепить данные СНИЛСа. Снять ограничение можно через сутки.

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