В Петербурге частный катер столкнулся с крейсером «Аврора»

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства водного ДТП с участием частного катера и крейсера «Аврора». Инцидент случился минувшей ночью у Петроградской набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», на маломерном судне возникли проблемы с мотором, после чего катер прибило к правому борту крейсера. Ночью на месте происшествия работала полиция.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Катер отбуксирован на берег.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Шушарах.

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