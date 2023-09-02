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Коммерсантъ FM
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МО Азербайджана сообщило об обстреле позиций республики со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 2 сентября позиции армии республики были обстреляны с территории Армении. О пострадавших и погибших не сообщается.

«2 сентября примерно в 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу противоположные позиции Азербайджанской Армии из 60-и 82-миллиметровых минометов. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении»,— говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. Армянская сторона эту информацию пока никак не прокомментировала.

За последние несколько дней ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта существенно обострилась. Так, накануне российские миротворцы сообщали о как минимум одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, утром 1 сентября обстрелам подверглись Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах своей территории. В результате обстрелов, по официальным данным, погибло не менее трех человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».

Александр Кислов

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