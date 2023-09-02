Площадь пожара в Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкессии выросла до 5,1 га

В Карачаево-Черкессии площадь пожара в Тебердинском нацпарке увеличилась до 5,1 га, сообщило ГУ МЧС по республике. Тушение пожара продолжается уже на протяжении четырех дней.

«Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5.1 Га. Работу и передвижение личного состава, привлеченного на тушение, осложняет крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности»,— пояснили в ведомстве. Там уточнили, что для тушения пожара применяются ранцевые огнетушители, шанцевые инструменты и подручные средства.

В ликвидации возгорания участвует группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС — всего задействованы 148 пожарных и 35 единиц техники.

Очаг пожара в лесистой местности на территории Домбайского участкового лесничества был обнаружен 30 августа, около 18:00. По сообщению ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), огонь вспыхнул в труднодоступной местности в 4 км от поселка Домбай. Гореть начала лесная подстилка из хвои.

Александр Кислов