В тушении пожаров в Тебердинском национальном парке задействовали вертолеты

В Карачаево-Черкесии в Тебердинском национальном парке в труднодоступной местности горит участок леса площадью 3,4 га. Площадь пожара увеличивается — ранее сообщалось о 3 га. В тушении пожара, по данным республиканского ГУ МЧС, задействованы в общей сложности 129 человек, 28 единиц техники и 2 вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Очаг пожара в лесистой местности на территории Домбайского участкового лесничества был обнаружен еще вчера, 30 августа, около 18:00. По сообщению ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), огонь вспыхнул в труднодоступной местности в 4 км от поселка Домбай. Гореть начала лесная подстилка из хвои.

Работы по ликвидации пожара начались вчера, 30 августа, на ночь были приостановлены и возобновились сегодня, 31 августа, утром. Лес горит на площади более 3 га и пока не потушен. В ликвидации пожара участвует группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС — в общей сложности 129 человек, в том числе сотрудники МЧС России, республиканских аварийно-спасательных служб, Тебердинского национального парка, а также 28 единиц техники. В воздухе также работают два вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

По данным ГУ МЧС по КЧР, на месте пожара сейчас находится начальник ГУ Александр Голоколенко, руководство Тебердинского национального парка и администрации Карачаевского городского округа.

29 и 30 августа спасатели уже ликвидировали один очаг возгорания на территории Гоначхирского участка Тебердинского нацпарка. Там также в труднодоступном районе возник низовой пожар — хвойная подстилка загорелась на площади 0,5 га. Огонь удалось потушить только вчера 30 августа, днем.

Александра Ларинцева, Пятигорск