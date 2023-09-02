СКР подозревает администрацию Заводского района Саратова в халатности

Следователи Заводского района Саратова завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неких должностных лиц администрации муниципалитета, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Ситуацией заинтересовался глава федерального следственного управления Александр Бастрыкин.

По данным следствия, чиновники не занимались сносом аварийных и расселенных многоквартирных домов на ул. Васильковская «и не обеспечили безопасность жителей близлежащих домов».

Следователи работают над юридической оценкой бездействия должностных лиц. Расследование контролирует глава регионального следственного управления Дмитрий Костин. Генерал юстиции Бастрыкин ждет от подчиненого доклад.

Дарья Васенина

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