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Александр Бастрыкин запросил доклад об угрозе обрушения домов в Саратове

В СМИ рассказали о жалобах жителей окраины Саратова на угрозу обрушения аварийных домов. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр федерального ведомства.

В релизе отметили, что следственное управление СКР по региону в связи с ситуацией расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Фигуранты не уточняются.

Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования от и. о. главы саратовского СКР Дмитрия Костина.

Дарья Васенина

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