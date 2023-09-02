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Коммерсантъ FM
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В промзоне в Санкт-Петербурге горит здание на площади 1,4 тыс. кв. м

В производственном здании в промышленной зоне в Санкт-Петербурге начался пожар. Площадь возгорания составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по городу.

Здание находится по адресу Северный проезд, дом 4. Сообщение о пожаре поступило в 7:47. В 8:16 возгоранию присвоили второй ранг сложности, в 9:18 оно было локализовано.

Информации о пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 81 человек и 21 единица техники.

Как следует из данных карт, по этому адресу находится рыбное производство и компания по оптовой продаже продуктов питания.

Олеся Павленко

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