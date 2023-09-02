При обстреле деревни в Курской области пострадала одна женщина

Деревню Успеновка в Курской области обстреляли со стороны Украины. Одна женщина пострадала от взрывной волны. В одном из домов выбиты стекла. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета»,— написал господин Старовойт в своем Telegram.

Ранее сегодня, 2 сентября, глава Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле поселка Климово и села Курковичи со стороны Украины. Пострадавших нет. В Курновичах частично пострадал жилой дом.

Олеся Павленко