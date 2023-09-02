Кадыров поручил разобраться с дракой с участием чеченского спортсмена

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по поручению главы республики Рамзана Кадырова взял под контроль инцидент с дракой в Москве, одним из участников которой стал чеченский спортсмен Шовхал Чурчаев. Депутат связался по этому поводу с мэром Сергеем Собяниным.

«Безусловно, такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу»,— написал господин Делимханов в Telegram.

Депутат отметил, что господин Кадыров всегда призывает «чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всем». Господин Делимханов пообещал, что поведение «отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями».

Массовая драка с участием бойцов MMA произошла в ТРЦ «Ривьера» во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Среди участников драки был Чурчаев.