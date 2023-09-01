Карацев проиграл в третьем круге US Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Бену Шелтону из США в матче третьего круга US Open. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6, она продлилась 2 часа 18 минут. Шелтон в четвертом круге встретится с соотечественником Томми Полом.

29-летний Карацев занимает 77 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету три победы в турнирах под эгидой ассоциации. Серебряный призер Олимпиады в миксте. Обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. 20-летний Шелтон находится на 47-й строчке рейтинга теннисистов.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Проводится в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн. Борьбу в US Open продолжают два россиянина: Даниил Медведев в матче третьего круга сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом, Андрей Рублев — с французом Артуром Риндеркнехом.