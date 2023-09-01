Над Белгородской областью сбиты два беспилотника

Сегодня около 21:15 российскими средствами противовоздушной обороны была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. По сообщению Минобороны РФ, «дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области».

Позже губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ПВО сработала в Корочанском районе и Яковлевском городском округе, где сбиты две воздушные цели. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,- добавил глава региона.

Что еще происходило в макрорегионе в связи с СВО, читайте в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий