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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:08. Курский губернатор Роман Старовойт уточнил, что Курчатов был атакован одним беспилотником: «Подтверждено попадание по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один».

8:02. В Белгородском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

7:15. Курчатов Курской области атакован двумя украинскими беспилотниками, сообщил губернатор Роман Старовойт: «Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются».

6:05. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих в сторону столицы беспилотников. По его словам, подготовка площадки еще не завершилась, а один из вертолетов уже сбил БПЛА, летевший в сторону Москвы.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 31 августа

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