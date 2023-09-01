Курс доллара. Прогноз на 4–8 сентября

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Поддержать российский рубль по-прежнему способны шаги по выходу из дисбаланса импорта и экспорта Американская и европейская валюты заканчивают рабочую неделю на Московской бирже, двигаясь по восходящей динамике. На текущий момент положение дел на валютных рынках во многом определяют дальнейшая статистика по макроэкономике в США, уровень американской безработицы, которые, в свою очередь, выступают ориентиром для денежно-кредитной политики Федрезерва. Тем временем добавляет неуверенности для евро напряженность и на европейском рынке труда. Поддержать российский рубль по-прежнему способны шаги по выходу из дисбаланса импорта и экспорта, а также положительная динамика нефтяных котировок. В центре внимания на энергетическом рынке — новости о том, что Россия договорилась с ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти на внешние рынки.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Котировки нефти продолжают плавно повышаться из-за урагана До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 94,5–97 руб./$. В пятницу рубль укрепился на заявлениях регулятора о низкой вероятности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, что делает привлекательными инвестиции в российские рублевые корпоративные облигации со сроком погашения до трех лет. На этом фоне часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по валютным позициям и перекладываться в рублевый сегмент облигаций, что окажет поддержку российской валюте. Также котировки нефти продолжают плавно повышаться из-за урагана в Мексиканском заливе, что повышает вероятность временных трудностей для добычи нефти и сокращения ее предложения на мировых рынках. Для российской валюты это создает позитивный импульс. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию во вторник индекса деловой активности в секторе услуг РФ за август. В июле наблюдалось замедление по сравнению с июнем, что говорит о снижении экономической активности. Тем не менее показатель по-прежнему находится выше 54 пунктов, что является довольно высоким уровнем. В четверг в КНР выходит блок статистики по экспорту и импорту за август. Выход показателей хуже ожиданий участников рынка может стимулировать усиление негативных настроений на глобальных рынках и спрос на доллар.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Поводов для укрепления рубля не прослеживается Рубль стабилизируется в диапазоне 95–97 за доллар, что может стать равновесным значением в краткосрочной перспективе. Поводов для укрепления рубля не прослеживается, при этом власти в очередной раз напоминают об озабоченности в отношении более слабой нацвалюты. То есть ослабление к минимумам августа может вызывать реакцию в поддержку рубля. Доллар глобально теряет позиции на фоне данных о росте безработицы в США в августе и замедления темпов роста оплаты труда. Это позитивно для всего сегмента рискованных активов, включая нефть.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Словесные интервенции Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство и Центробанк ищут консенсус по вопросу валютного контроля. Он отметил, что Минфин сейчас выступает за более жесткий контроль, а Центробанк — за более мягкие меры. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, комплекс мер денежно-кредитной политики будет более эффективным инструментом. Словесные интервенции в сочетании с периодическими всплесками продаж со стороны экспортеров способны вернуть доллар в верхнюю часть диапазона — 93–96 руб. Ориентир на начало следующей недели — 94–95,5 руб./$.