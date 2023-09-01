Курс доллара. Прогноз на 4–8 сентября

Биржевой курс доллара продолжает укреплять позиции, пусть и меньшими темпами, чем в первой половине августа. По итогам торгов пятницы курс американской валюты составил 96,06 руб./$, что на 67 коп. выше значения закрытия предшествующей недели. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне продолжающегося оттока капитала, а также роста курса доллара США на мировом валютном рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|94.50-97.50
|ПСБ
|94.00-95.50
|Экспобанк
|94.50-97.00
|Банк Русский Стандарт
|94.00-97.00
|Банк Зенит
|96.00
|Консенсус-прогноз *
|95.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поддержать российский рубль по-прежнему способны шаги по выходу из дисбаланса импорта и экспорта
Американская и европейская валюты заканчивают рабочую неделю на Московской бирже, двигаясь по восходящей динамике. На текущий момент положение дел на валютных рынках во многом определяют дальнейшая статистика по макроэкономике в США, уровень американской безработицы, которые, в свою очередь, выступают ориентиром для денежно-кредитной политики Федрезерва. Тем временем добавляет неуверенности для евро напряженность и на европейском рынке труда. Поддержать российский рубль по-прежнему способны шаги по выходу из дисбаланса импорта и экспорта, а также положительная динамика нефтяных котировок. В центре внимания на энергетическом рынке — новости о том, что Россия договорилась с ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти на внешние рынки.
Котировки нефти продолжают плавно повышаться из-за урагана
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 94,5–97 руб./$. В пятницу рубль укрепился на заявлениях регулятора о низкой вероятности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, что делает привлекательными инвестиции в российские рублевые корпоративные облигации со сроком погашения до трех лет. На этом фоне часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по валютным позициям и перекладываться в рублевый сегмент облигаций, что окажет поддержку российской валюте. Также котировки нефти продолжают плавно повышаться из-за урагана в Мексиканском заливе, что повышает вероятность временных трудностей для добычи нефти и сокращения ее предложения на мировых рынках. Для российской валюты это создает позитивный импульс. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию во вторник индекса деловой активности в секторе услуг РФ за август. В июле наблюдалось замедление по сравнению с июнем, что говорит о снижении экономической активности. Тем не менее показатель по-прежнему находится выше 54 пунктов, что является довольно высоким уровнем. В четверг в КНР выходит блок статистики по экспорту и импорту за август. Выход показателей хуже ожиданий участников рынка может стимулировать усиление негативных настроений на глобальных рынках и спрос на доллар.
Поводов для укрепления рубля не прослеживается
Рубль стабилизируется в диапазоне 95–97 за доллар, что может стать равновесным значением в краткосрочной перспективе. Поводов для укрепления рубля не прослеживается, при этом власти в очередной раз напоминают об озабоченности в отношении более слабой нацвалюты. То есть ослабление к минимумам августа может вызывать реакцию в поддержку рубля. Доллар глобально теряет позиции на фоне данных о росте безработицы в США в августе и замедления темпов роста оплаты труда. Это позитивно для всего сегмента рискованных активов, включая нефть.
Словесные интервенции
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство и Центробанк ищут консенсус по вопросу валютного контроля. Он отметил, что Минфин сейчас выступает за более жесткий контроль, а Центробанк — за более мягкие меры. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, комплекс мер денежно-кредитной политики будет более эффективным инструментом. Словесные интервенции в сочетании с периодическими всплесками продаж со стороны экспортеров способны вернуть доллар в верхнюю часть диапазона — 93–96 руб. Ориентир на начало следующей недели — 94–95,5 руб./$.
Примечательны последние заявления финансовых властей
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 94,5–97,5. Динамика и вектор движения курса базово продолжают зависеть от баланса между притоком иностранной валюты со стороны экспортеров и активностью внутреннего спроса на нее. Локально позиции рубля могут ослабевать на фоне завершения налогового периода. К факторам поддержки нацвалюты отнесем позитивную ценовую динамику в нефти под занавес августа, которая должна транслироваться в улучшение рублевых позиций. Примечательны также последние заявления финансовых властей. Так, в пятницу рубль отреагировал волной роста на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации и уже обсуждает это с ЦБ. Во вторник, 5 сентября, Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на следующий месячный период.