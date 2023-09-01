Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы военным вертолетом Польши

Польский военный вертолет Ми-24 пересек белорусскую госграницу, сообщили в белорусском Госпогранкомитете. Представители польских властей эту информацию не комментировали.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области»,— говорится в сообщении погранкомитета. Согласно информации ведомства, польские вертолет пролетел на малой высоте 1 200 метров, а затем покинул белорусскую территорию.

Отмечается, что польские власти были своевременно уведомлены о произошедшем. Силовые ведомства Польши инцидент пока никак не прокомментировали.

30 августа Госпогракомитет Белоруссии сообщал о нарушении границы страны вооруженными силовиками из Латвии. По информации ведомства, они прошли на территории Белоруссии два метра, после чего вернулись обратно. Никаких противоправных действий силовики из Латвии в Белоруссии не совершили.

Александр Кислов