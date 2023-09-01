Губернатору могут разрешить увольнять муниципальных глав из-за нарушений в декларации

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов и Юрий Гладунов подготовили законопроект об изменении норм о муниципальной службе. На документ обратил внимание ЗАКС.Ру.

Проект закона предусматривает добавление в типовой вариант договора с главой местной администрации нового пункта. Согласно поправке, причиной расторжения соглашения может стать обращение губернатора Санкт-Петербурга в суд из-за несоблюдения муниципальным служащим закона о коррупции и ряда других нарушений, в том числе, запрете хранения средств в иностранных банках.

Соответствующие нарушения должны быть выявлены в ходе проверки отчета о доходах и имуществе, уточняет издание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Беглов внес в ЗакС законопроект о роспуске совета депутатов МО «Лиговка-Ямская».

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