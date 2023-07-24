Губернатор Беглов внес в ЗакС законопроект о роспуске совета депутатов МО «Лиговка-Ямская»

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в ЗакС законопроект о роспуске муниципального совета округа «Лиговка-Ямская». Соответствующий документ появился в электронной базе Заксобрания.

Проект датирован 18 июля текущего года. Как заявил градоначальник, представлять проект закона уполномочен член правительства Петербурга, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Напомним, в октябре 2022 года Смольнинский райсуд признал незаконным бездействие муниципального совета «Лиговка-Ямская» в течение трех месяцев — с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Экс-главой округа Вадимом Войтановским и депутатами за этот период не было проведено ни одного правомочного заседания совета на территории муниципалитета. Те же заседания, которые депутаты проводили самостоятельно не в здании муниципалитета, были признаны нелегитимными. В апреле решение райсуда устояло в Городском суде, который не нашел основания для удовлетворения апелляционной жалобы.

Подробнее о роспуске муниципалитетов в Петербурге — в материале «Ъ» «Петербургская оппозиция распускается по весне»

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