Бывшего вице-мэра Орла освободили от наказания за злоупотребление полномочиями

Орловский областной суд освободил от наказания бывшего вице-мэра Орла Романа Игнатушина. В июне Советский райсуд Орла приговорил его к году принудительных работ за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), но суд в апелляции учел истечение сроков давности.

Роман Игнатушин занимал должность заместителя главы администрации Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта с 2015-го до конца 2017 года. В основу уголовного дела легли события 2014–2017 годов. Как установил суд, экс-чиновник «не принял мер» по признанию ряда многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Из-за его действий не начались вовремя работы по капитальному ремонту или расселению семи аварийных зданий, в которых жили 119 орловчан. В результате «были существенно нарушены их жилищные права».

В одном из проблемных домов в историческом центре Орла на набережной Дубровинского, 68 в 2017 году произошло частичное обрушение несущей стены здания. После этого его признали не подлежащим восстановлению.

Уголовное дело о злоупотреблениях в отношении Романа Игнатушина было возбуждено в сентябре 2020 года. Тогда следователи выявили, в частности, что вовремя не был проведен капремонт и не расселены жители домов на Кромском шоссе, 15, Наугорском шоссе, 102, улицах Паровозной, 11 и Емельяна Пугачева, 88.

Подробнее об инциденте на набережной Дубровинского — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин