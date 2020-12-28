ЖК «Воскресенская слобода» в Нижнем Новгороде решили достроить

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройке жилого комплекса «Воскресенская слобода» (ООО «Жилстрой») в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Больших Оврагов в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении фонда.

ЖК «Воскресенская слобода» начали строить в 2013 году, дом планировали сдать в 2019 году. Однако в 2018 году объект включили в перечень проблемных, а через год застройщика признали банкротом. Квартиры в недостроенном доме купили 17 граждан.

Всего на заседании совета Фонда было принято решение о восстановлении прав более 3 тыс. дольщиков 35 жилых комплексов в восьми регионах. «В конце года мы стараемся принять решения по максимальному количеству домов, чтобы как можно больше граждан встречали новый год, зная, что их проблема решена»,— сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Анастасия Еремина