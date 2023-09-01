В сентябре в Воронеже будут отключать горячую воду в 200 домах

В Воронеже продолжатся плановые отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах. В сентябре работы будут проведены в Коминтерновском, Центральном и Ленинском районах города. Об этом сообщило DeFacto, ссылаясь на график, опубликованный городским управлением ЖКХ.

В 204 домах горячую воду отключат с 11 по 15 сентября. При этом график может незначительно корректироваться: жителям советуют уточнять даты отключения и возобновления горячего водоснабжения у обслуживающих организаций.

Какое массовое отключение воды происходило в Воронеже в конце августа — в публикации «Ъ-Черноземье».