Смольный направит на развитие транспорта более 130 млрд рублей

В 2024 году на развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге из городского бюджета направят более 130 млрд рублей, сообщили 1 сентября в пресс-службе комитета по транспорту.

В числе основных планов на следующий год в ведомстве назвали поставку 80 вагонов метрополитена, запуск движения электричек на Сестрорецком и Выборгском направлениях, строительство электробусного парка в «Ржевке», а также обустройство велодорожек, создание автостоянок и модернизацию светофоров. Отдельным пунктом — установка системы мониторинга воздушного пространства.

В 2022 году на развитие транспортной системы города средств направлялось в два раза больше, чем в нынешнем году — 284,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге проезд в общественном транспорте может подорожать в 2024 году. Окончательные цифры ведомство пока не утвердило, но заявка на финансирование транспортной сферы рассчитана исходя из роста цен на инфляцию — на 4,95%.

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