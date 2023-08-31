В Петербурге проезд в общественном транспорте может подорожать в 2024 году

В Смольном приступили к расчетам стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга на 2024 год. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Окончательные цифры ведомство пока не утвердило, но заявка на финансирование транспортной сферы в 2024 году рассчитана исходя из роста цен на инфляцию — на 4,95%.

Чтобы сохранить тарифы на текущем уровне комитету требуется 2 млрд рублей, но, как пишет издание, заявок о дополнительном финансировании ведомство пока не подавало.

Конкретные цифры должен утвердить комитет по тарифам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге могут ввести единый тариф для электричек в пригороды.

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