«Население опасается подвоха»

Фейковые сообщения о том, что после 1 сентября россиян начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голоса по телефону, привели к наплыву посетителей в МФЦ. Опровержения со стороны чиновников не помогли. Банки действительно обязаны передать биометрические данные своих клиентов до конца текущего месяца. Однако никаких временных ограничений, чтобы от этого отказаться, на сегодня нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем определенную проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России неожиданная напасть под названием «массовый отказ от биометрии». Народ штурмует МФЦ — десятки тысяч человек преимущественно старшего возраста по всей стране стремятся успеть написать отказные заявления, работа многих центров парализована. Что же такое случилось?

В 2018 году в Российской Федерации запущена Государственная единая биометрическая система (ГИС ЕБС). В декабре 2022-го вышел президентский указ, который предписывал всем организациям, что собирают соответствующие данные, например, банкам и нотариальным конторам, передать их в указанную госсистему.

При этом российских граждан необходимо об этом уведомить минимум за 30 суток, дабы они успели отказаться, ибо процесс этот сугубо добровольный: не хочешь — не надо, силой не понуждаем.

И вот некие враги, иначе их не назовешь, стали рассылать сообщения в мессенджерах: торопись, если не напишешь отказ до 31 августа, все, что называется, попал. Начнут тебя принудительно фотографировать через камеры банкоматов, подслушивать телефонные разговоры, твой голос потом записывать и куда надо отправлять.

Заверения чиновников в том, что это фейк, успеха не имели. Граждане пошли в МФЦ в массовом порядке.

Не будем рассказывать уважаемой аудитории, что такое биометрия, зачем она нужна и насколько это является вторжением в нашу личную жизнь. Можно лишь философски заметить, что всё в этой жизни имеет обратную сторону, и технический прогресс — не исключение.

Впору задаться иным вопросом: почему российский народ категорически не доверяет чиновникам, читай, государству? Но зато безраздельно верит анонимным сообщениям в мессенджерах?

Почему население опасается подвоха, когда речь идет о взаимодействии с государственной системой, с ГИС ЕБС?

Надо сказать, положа руку на сердце, что есть у граждан для этого повод, тем более у тех, кто постарше. Немногие нынче помнят обмены купюр в девяностые. И вот буквально только что исполнилось 25 лет дефолту, кризису 1998 года, когда у многих пропали вклады и доходы и много чего другого.

А вот и более свежий пример — накопительная часть пенсий, которая до сих пор заморожена. При желании много можно чего припомнить, но мы не будем этого делать.

Так что переходим ко второму аспекту данной проблемы. Практически все у нас в стране теперь знают, что эти компьютерные ухищрения придумали на Западе. Это не только вторжение в личную жизнь, но еще и вызов традиционным ценностям: духовности, здоровому консерватизму. На этот счет есть разные теории, и многие из них уходят корнями в глубокое седое Средневековье.

Как не раз уже было сказано, доверие — это вещь серьезная, на нем если не все, то многое держится. Когда его нет, возникает немало всяких рисков.

Есть и другая проблема: как объяснить, что технический прогресс — это не колдовство, а нужная и полезная вещь? При этом надо так сделать, чтобы и духовность сохранить, и традиционным ценностям соответствовать, и симпатию к чуждому Западу не вызвать.

Впрочем, очереди в МФЦ — не такая уж и беда. Если нравится толкаться, что же здесь можно поделать? Личное дело и никакого вторжения в частную жизнь — полная свобода действий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".